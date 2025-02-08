نجيب ساويرس يعلق على فيديو حلمي المثير للجدل:" أحمد مصري حتى النخاع وبيهزر"

كتب-هاني صابر:

دافع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس عن الفنان أحمد حلمي، عقب الهجوم الذي تعرض له، واتهامه بالإساءة لمصر، بعد تداول مقطع فيديو له خلال عرض مسرحيته بالرياض.

وأثار مقطع فيديو متداول للنجم أحمد حلمي على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعًا، إذ تضمن تعليقا وصفه البعض بأنه مُسيء للمصريين.

وتضمن المقطع مزاح حلمي مع الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، الذي كان يجلس في الصف الأول من المسرح، قائلًا: "مصري وقاعد في الصف الأول، أكيد معزوم"، مما وصفه البعض بالإساءة للمصريين.

وشارك ساويرس، مقطع الفيديو في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس" وكتب: كان بيهزر ومش ممكن كان قصده يقلل من قدر مصر.. أكيد مش قصده أحمد مصري حتى النخاع"

وشارك حلمي مؤخرا في موسم الرياض بالعرض المسرحي، بني آدم" من إخراج هشام عطوة، وبطولة أحمد حلمي،أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، إيمان السيد، وياسمينا العبد.