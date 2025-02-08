بسمة بوسيل: أنا وتامر حسني مبنفكرش نرجع لبعض

كتبت- منى الموجي:

حلت الفنانة بسمة بوسيل، ضيفة على برنامج عندي سؤال، الذي يقدمه محمد قيس على "المشهد"، وتحدثت عن حياتها وأولادها وعلاقتها بطليقها المطرب تامر حسني، وبكت عندما تذكرت الأيام الأخيرة في حياة والدها.

وقالت بسمة "الحب شيء مختلف عن اللي كنت فاهماه كنت فاهمة كل حاجة عن الحب غلط، وإن الست لازم تسمع كلام جوزها في كل حاجة بما فيها إنه يلغي شخصيتها، وقررت إني عايزة أبقى في البيت وكنت سعيدة في الأول، بعد كذة سنة بقيت مش مبسوطة، طول الوقت لوحدي والمشاكل اللي بدأت تحصل".

وتابعت "ظلمت نفسي ولم يظلمني أحد، كان لازم أتحمل مسؤولية قراراتي، وخسرت نفسي وخسرت حاجات كتير على مستويات كتير، مش عايزة أعيط"، وأضافت "عشت دمار نفسي ومنومات ومفيش لايف ستايل، حياتي اتدمرت كان ممكن أقعد أعيط 3 أيام ورا بعض وأبويا كان بيقولي لو سمحتي عايز أشوفك يوم سعيدة".

ووجهت بسمة نصيحة لكل امرأة ألا تفقد هويتها، متابعة "أبويا مات مهموم بيا، حاولت أكون سنده بس خليته يموت شايل همي، وعشان كده عايزة أغني وأنجح عشان كان نفسه أغني".

وعن امكانية عودتها لـ تامر حسني، علقت "طلاق ما فيه رجعة أنا، الزمن ده اللي بيتطلق ما بيرجعش أنا وتامر مبنفكرش نرجع لبعض، وكل اللي بيتقال على الانترنت معرفش مين اللي بيطلعه".

جدير بالذكر أن بسمة بوسيل طرحت مؤخرًا أغنية "لأ ثواني" على موقع الفيديوهات يوتيوب، كلمات عليم، ألحان محمد خلف، توزيع محمد العشري.