بالصور- مروة ناجي في البروفات النهائية قبل حفل بيروت

انتهت الفنانة مروة ناجي مساء أمس، الجمعة، من عمل البروفة النهائية لها مع الفرقة الموسيقية قبل إحياء حفلها الغنائي الخاص بـ إحياء الذكرى الـ 50 على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، والمقرر أن يقام مساء اليوم، السبت 8 فبراير، في beirut hall بمدينة بيروت بـ لبنان.

وأجرت ناجى البروفة النهائية على مجموعة من أغاني السيدة أم كلثوم، التي ستقدمها في حفلها الغنائي، والتى سيكون من بينها، "سيرة الحب، انت عمري، ألف ليلة وليلة، حيرت قلبي، أمل حياتي، دارت الأيام، الأطلال".

وظهرت ناجى ضمن حلقات برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وذلك لإحياء الذكرى الـ 50 لأم كلثوم.