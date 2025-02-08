أيتن عامر بين الزهور.. والجمهور: طل علينا القمر

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا التقطتها أثناء تواجدها في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ظهرت أيتن بين الزهور، واكتفت في تعليقها على الصور بوضع قلبين باللون الأحمر، ونالت إطلالتها إعجاب الجمهور، وجاءت تعليقاتهم على النحو التالي: "طل علينا القمر، انتي الجمال والشياكة"، "ما شاء الله قمر"، "صباح الورد والجمال والسعادة"، "ما شاء الله بجد، الله أكبر زي القمر يا أيتن، ربنا يفرح قلبك ويرزقك بكل خير وسعادة وراحة بال وصحة يارب ودايما نشوف ضحكتك القمر دي"، "جمال لا قبله ولا بعده".

أيتن عامر تشارك في بطولة مسلسل "الحلانجي" الذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، مع النجوم: محمد رجب، محمود قابيل، عبير صبري، محمد لطفي، أحمد وفيق، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.