إيناس الدغيدي تثير الجدل.. تهاجم ميار الببلاوي وتبكي وترد على الاتهامات الموجهة لها

ميرنا جميل جريئة ومنة فضالي مع كلبيها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

كتبت- منى الموجي:

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي قائمة الموضوعات الأكثر بحثا "التريند" على محرك البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد تصريحاتها المثيرة للجدل، والتي أدلت بها في حوار تليفزيوني على قناة الجديد، أثناء حلولها ضيفة على برنامج "الفصول الأربعة" تقديم علي ياسين.

واختارت القناة عنوانا مثيرا للحوار عند نشره على موقع يوتيوب، وهو "إيناس الدغيدي في حوار تجاوز الخطوط الحمراء! انهارت من البكاء على الهواء وهل صمدت بوجه هذه الاتهامات؟"، وفي السطور التالية نستعرض أبرز تصريحاتها..

- الناس بتسألني فين أفلامك، والجرأة في أفلامي كي أصدم المجتمع المُصاب بالازدواجية.

- قالت باكية بعد سماع صوت ابنتها "دي دموع حنان وحب، حبيبة أكتر واحدة حست باضطهاد المجتمع ليا، كانت سند وكنت بخاف عليها جدا، كنت بقول ممكن ينتقموا مني فيها".

- "محستش عمري بانكسارات في حياتي، وعمري ما خفت ولا تأثرت بكلام الناس، طول عمري في نجاحات ومعدية الخطوط الحمراء".

- عن فستان نادية الجندي الذي عرضها مؤخرًا للانتقادات: "شفت الإطلالة ممكن تكون مشافتهاش في الكاميرا اللي بتظهر حاجات دقيقة وبتكشف قوي، حرام نتكلم عن العمر ونعايرهم بسنهم، السن مش جريمة ولا وصمة عار، هي مشافتش ده في المراية".

- نبيلة عبيد تركت نفسها للمخرجين وتلونت أكثر من نادية التي كان عندها شخصية تحب تقديمها وهي المرأة القوية، نبيلة قدمت أفلاما ثقيلة في السينما المصرية، وعدد أفلامها المهمة والمتكاملة أكثر لكن جماهيرية نادية الجندي لا أحد يستطيع الحديث فيها، ويمكن أفلامها حققت إيرادات أكثر من أفلام نبيلة.

- وعن الاتهامات التي وجهت لها بسبب أفلامها، مثل ازدراء الأديان ونشر الرذيلة والترويج للمثلية وغيرها، وأي تهمة ظلمتها أكثر، قالت "أنا لا أدعو لهذه الأمور، لما بتكلم عن أي حاجة بقصد مناقشتها بمنطق أوسع، أحل مشاكلهم للوصول لنتائج، وهناك أمور أنا لا أعممها ولكن أقبلها، والفيلم لا يفرض شيء هو فقط يقدم قصة درامية".

- "الأفلام تعبر عن حالات في المجتمع تناقشها أو تتحدث عنها أو تظهرها حتى بدون مناقشتها، لما عملت الشذوذ في ما تيجي نرقص، قلت إنهم موجودين في مدرسة، قلت لازم نتقبلهم ونكون طبيعيين معهم".

- "تعرضت لتهديدات، دخلت سيارتي يوما ووجدت صورة للسادات بعد مقتله، وكتبوا المصير، واتخضيت، ومرة دخل خلفي في الجراج اثنين ملثمين على دراجة نارية، ولم أنزل من سيارتي، وهربوا، وكان فيه جماعة اسمها الوعد وضعتني ضمن قائمة الاغتيالات بتهمة نشر الرذيلة، وتم القبض عليهم ومحاكمتهم".

- قلت أنا مقتنعة بـ ربنا وبوجوده ولكن فيه حاجات في الأديان غير مقتنعة بها، وقلت لـ ربنا لو أنا غلط سامحني.

- لأ مش إلحاد خالص أنا مؤمنة جدا بربنا، ولكن نقل حكايات الأنبياء قد يكون فيها ملابسات كثيرة غير صحيحة، ساعات أقول التفرقة بين الرجل والمرأة في الأديان لا يمكن يكون ربنا فرق، ممكن أكون غلط.

- قالت "أطلب من ربنا الصحة فقط لا غير، وألا أرى نفسي في يوم من الأيام مريضة".

- قالت "الموت هو خط النهاية، بيقولولنا فيه جنة ونار، أنا بقول ده تخويف، بس لا يمكن يكون ربنا قاسي كده، لما تسمع النار هيعملوا فيك إيه، إحنا جزء من الكون ده والبشر فيه ولا حاجة وسبحان الله مش قاعدلنا كل واحد بيعمل إيه هو مش فاضيلنا الموضوع أكبر بكتير مننا".

- "في العشرين سنة الجايين مفيش بشر، العلم بيحيرك مع الأديان، شوف العلم واصل لإيه، قيامتنا إحنا البشر اللي هتقوم مش الكون".

- "أؤمن بوجود الجنة مش شايفة نار، أنا حاسة إن رايحة الجنة، الحياة ما بعد الموت الجنة، ومؤمنة بعدالة ربنا".

- هاجمت إيناس الدغيدي، في تصريحاتها، الفنانة ميار الببلاوي "محدش بيجبر حد على حاجة مكانتش تعمل الفيلم من أساسه، هو كل حد يحط طرحة على دماغه يبتدي يدعي إن كل اللي عمله قبل كده مكانش بإرادته وكان بإرادة الآخرين، دي ناس غلبانة".

- وعن دعوة ميار الببلاوي عليها أمام الكعبة، وبسؤالها هل لم تشعر بالخوف من الأمر، قالت "وهي ربنا قاعدلها وسامعها أساسا، هو مش سامعها، من هي ميار الببلاوي اللي ربنا قاعدلها يسمعها، بدليل إني موجودة كويسة ومحصليش أي حاجة، الدعوة ممشيتش".

- وعن مطالبتها بترخيص بيوت الدعارة، قالت "كانت موجودة في مصر قبل الثورة، وليس لها علاقة بالدين، مقلتش لازم، قلت فيها حماية للمجتمع وللي بيشتغل فيها لما بتقنن أي حاجة، بنحط قوانين وأسس، هي مهنة موجودة في العالم كله من زمان".

- وتابعت "ترخيص بيوت الدعارة يحد من انتشار مرض الإيدز، ومن العنف".

- فيلم زمن الممنوع لم أحبه بعد تنفيذه، ليس من الأفلام التي أحبها.

- قالت إنها وهي صغيرة أحبت ابن الجيران وفكرت في الانتحار لأنها خافت من الكلام معه، وأخذت حبوب منومة.

- سعاد حسني من وعمرها 44 عاما تأخذ مهدئات، وقالت لي مرة بعد وقوع خلاف كبير "هاخد مهدأ وهرجع للتصوير تاني".

- مستبعدة إن حد ممكن يقتل سعاد، يقتلها ليه، وعندي نسبة 70% إنها انتحرت.

- لست مع تشريع زواج المثليين، لست مع تقنينه، متقبلاها كفكرة ومتقبلة وجودهم.

إيناس الدغيدي تغيب عن السينما منذ فيلمها "مجنون أميرة" الذي عُرض عام 2009، بطولة نورا رحال، ومصطفى هريدي.