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تامر فرج يتعرض لإصابة عمل أثناء التصوير بعد سقوط وحدة إضاءة على رأسه

12:25 م السبت 08 فبراير 2025
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    تامر فرج
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كتبت- منى الموجي:

كشفت رانيا هاشم زوجة الفنان تامر فرج عن تعرضه لإصابة عمل أثناء تصوير مشاهده في عمل من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت رانيا صورتين لـ تامر توضحان إصابته عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت "قدر ولطف.. توضيح وشكرا لكل من سأل حصل إيه، وحدة إضاءة وقعت على راسه في التصوير الفجر ورحنا المستشفى وعمل أشعة مقطعية، والحمد لله جت سليمة.. إصابة عمل.. متاعب المهنة.. رمضان 2025".

جدير بالذكر أن الفنان تامر فرج يشارك في بطولة مسلسل شهادة معاملة أطفال، إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، بطولة محمد هنيدي، نهى عابدين، وليد فواز، سماء إبراهيم، چيهان خليل.

كما يشارك تامر في مسلسل "وش السعد"، الذي من المقرر عرضه قريبا، ويضم عددا كبيرا من الفنانين.

الفنان تامر فرج رمضان 2025 تامر فرج
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