منتج فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة": عبلة كامل أضافت للعمل

كتبت- منى الموجي:

عبّر العباس حميد الدين، منتج فيلم الكارتون المصري "الفارس والأميرة"، عن سعادته الكبيرة بمشاركة الفنانة عبلة كامل في العمل، رغم صغر حجم دورها، مؤكدًا أن وجودها كان إضافة خيالية للفيلم.



قال "حميد الدين" خلال حلوله ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، مساء الأربعاء، مع الإعلامية منى الشاذلي عبر شاشة "ON"، إنهم كانوا محظوظين بانضمام عبلة كامل إلى هذا المشروع، فحتى مع صغر حجم الدور، قدمت أداءً استثنائيًا وتركت بصمتها الخاصة. موضحا أنها خلال تسجيل الصوت، كانت دائمًا تسعى لتقديم أفضل ما لديها، ولم تترك أي تفصيلة دون إتقان.



أضاف أن عبلة كامل كانت تتقمص الشخصية بحس عالٍ من الإبداع، مشيرًا إلى أنها قدمت رؤيتها الخاصة لشخصية الأميرة بصوتها المميز، حتى أنها كانت تتناقش حول تفاصيل الأداء وتسأل الفريق: "دي ولا دي؟"، في محاولة للوصول إلى أفضل تجسيد ممكن.



كما أوضح أن عملية تسجيل الأصوات تمت بشكل منفصل لكل ممثل، باستثناء بعض المشاهد التي تطلبت تفاعلًا مباشرًا، مثل المشاهد التي جمعت بين محمد هنيدي وماجد الكدواني. وأكد أن الأداء الصوتي للفنانين كان الأساس الذي بُنيت عليه الرسوم المتحركة، إذ تم تحريك الشخصيات لاحقًا بناءً على إحساس وأداء الممثلين.

جدير بالذكر أن فيلم الفارس والأميرة شارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: عبلة كامل، محمد هنيدي، ماجد الكدواني.