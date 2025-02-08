ميرنا جميل جريئة ومنة فضالي مع كلبيها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

مروة صبري تعلق على الجدل المثار حول النجم أحمد حلمي بشأن فيديو متداول

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريهام عبدالغفور

نشرت الفنانة ريهام عبدالغفور، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لن تعرف أبدًا مدى قوتك حتى تكون القوة هي خيارك الوحيد".

ميرنا جميل

الفنانة ميرنا جميل، ظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك، بإطلالة شتوية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم ممطر في أمستردام".

ليلى أحمد زاهر

الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها بإطلالة شتوية، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الأنظار إليها بإطلالة جديدة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

دينا فؤاد

نشرت الفنانة دينا فؤاد، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جيهان خليل

شاركت الفنانة جيهان خليل، جمهورها صورة لها نالت إعجاب متابعيها على انستجرام.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة لها مع كلبيها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عارفة إن فيه ناس مبتحبش الكلاب بس حقيقي مفيش أحن ولا أوفى منهم، بجد بحبهم من قلبي وهم بيحبوني، يمكن ربنا مكرمنيش أكون أم لأطفال بس أنا بعتبر الكلاب دي ولادي بجد وبخاف عليهم".

رانيا يوسف

خطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.