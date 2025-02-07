شقيق شيرين عبدالوهاب ينفي شائعة الحكم بحبسه 3 سنوات ويوضح الحقيقة

كتبت- منى الموجي:

نفى محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبدالوهاب، ما تم تداوله خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن صدور حكم بحبسه 3 سنوات، في قضية كانت رفعتها ضده شيرين قبل فترة واتهمته خلالها بالتعدي عليها بالضرب.

وكتب محمد عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك موضحا حقيقة ما يتردد بشأن الحكم عليه، وعدم تنازل شقيقته عن القضية رغم إعلانها ذلك في تصريحات إعلامية سابقة، خاصة بعدما تردد أن والدتهما دخلت المستشفى بعد سماعها خبر صدور الحكم ضده، موضحا: "الكلام ده غير مظبوط تماما، دخول أمي المستشفى مالوش أي علاقة بأي حاجة".

وتابع محمد "ست كبيرة وبنعملها فحوصات وبنطمن عليها مش اكتر.. القضية بقى تم الحفظ في النيابة للمرة الـ 12 تقريبا، وأنا متحبستش ولا اتحكم عليا بـ ٣ سنين كل ده كلام غلط".

كان محمد نشر عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع فيسبوك، صورة لوالدته، ودعا لها بالشفاء، معلقا "ربنا ما يحرمني من ضحكتك دي طول عمري يا أمي، ربنا يشفيكي ويعافيكي ويحفظك لينا طول العمر"، دون الكشف عن تفاصيل حالتها الصحية.

جدير بالذكر أن شيرين عبدالوهاب وجهت رسالة اعتذار لشقيقها محمد في سبتمبر 2024 بعد فترة خلاف، ونشرت صورة أرشيفية تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع X، وكتبت "فيه ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع أخويا، عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزوجاه، ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا، بس أنت صح وأنا آسفة على كل حاجة قلتها ليا وأنا معملتش بيها لأني بعتك بأرخص تمن، ياريتني كنت سمعت كلامك يا غالي".

وقام محمد عبدالوهاب بالرد عليها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "أولًا انتي أختي الكبيرة وأمي التانية، وأنا تحت رجلك، مفيش أم وأخت كبيرة تتأسف لابنها، أنا تحت رجلك وأنتي تاج رأسي، أنا بس بعدت عشان أصون كرامتي، والمشاكل ماكنتش مشاكلك أنتي، كانت مشاكل حد تاني جمبك الله يسهله".

وتابع: "المهم عندي أنك تقفي على رجلك وتكسري الوطن العربي كله كعادتك، وانتي بالفعل كسرتي الدنيا، ربنا يحفظك ويحفظ بناتك".