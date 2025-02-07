بـ "جيبة قصيرة".. أحدث ظهور لـ ميرنا جميل والجمهور يغازلها (صور)

مروة صبري تعلق على الجدل المثار حول النجم أحمد حلمي بشأن فيديو متداول

كتب- هاني صابر:



خطفت الفنانة ميرنا جميل، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت ميرنا، الصور التي ظهرت فيها مرتدية "جيبة قصيرة"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رائحة المطر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جميلة، أناقة، الفخامة والأناقة، الحلوة، الجميلة، العسل ميرنا، سكر".

وتغيب ميرنا جميل عن المشاركة في موسم دراما رمضان هذا العام 2025.

يذكر أن، ميرنا جميل شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة ومحمد لطفي وملك قورة ورحاب الجمل وغيرهم.