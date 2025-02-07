أحدث ظهور لـ رانيا يوسف.. والجمهور: "الاستايل رهيب" (صور)
04:04 م الجمعة 07 فبراير 2025
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تبت- نوران أسامة:
شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.
ونشرت رانيا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، الاستايل رهيب، الملكة، يا جماله، قمر، حلوة وأنيقة، الله يحميكي".
يذكر أن، رانيا يوسف شاركت مؤخرا في بطولة الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي " بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، ياسمين العبد، وإخراج أحمد الجندي.
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