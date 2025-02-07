أحدث ظهور لـ رانيا يوسف.. والجمهور: "الاستايل رهيب" (صور)

تبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.

ونشرت رانيا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة، الاستايل رهيب، الملكة، يا جماله، قمر، حلوة وأنيقة، الله يحميكي".

يذكر أن، رانيا يوسف شاركت مؤخرا في بطولة الموسم الثالث من مسلسل "موضوع عائلي " بطولة ماجد الكدواني، نور اللبنانية، سماء إبراهيم، محمد رضوان، رنا رئيس، ياسمين العبد، وإخراج أحمد الجندي.