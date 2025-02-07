نهال عنبر تؤدي مناسك العمرة..وتعلق: "أتممت عمرتي"

كتب- هاني صابر:

أدت الفنانة نهال عنبر مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت نهال، صورة لها من العمرة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "صباح الخير والبركة من أجمل وأطهر بلد في الكون.. صباح السعادة، الحمد لله أتممت عمرتي على خير، اللهم بارك لي ويتقبل مننا،ولقد منّا الله علينا مرة أخرى فاللهم لك الحمد".

جدير بالذكر أن نهال عنبر شاركت في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٤ بمسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، وإخراج هاني خليفة.

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