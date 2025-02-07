منة فضالي: "ربنا مكرمنيش أكون أم لأطفال بس بعتبر الكلاب ولادي" (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها مع كلابها من داخل منزلها.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عارفة إن فيه ناس مبتحبش الكلاب بس حقيقي مفيش أحن ولا أوفى منهم بجد بحبهم من قلبي وهما بيحبوني يمكن ربنا مكرمنيش أكون أم لأطفال بس أنا بعتبر الكلاب دي ولادي بجد وبخاف عليهم".

وتابعت: "يا ريت اللي عنده حيوان يرعاه، احنا عندنا ناس كتير في حياتنا كتير أوي بس هم معندهمش غيرنا، كفاية مفيهمش غدر البني آدم اللي تأكله في بيتك وفي بينكم عيش و ملح وهم أكتر ناس تنهش في لحمك".

وأضافت: "الحمد لله بقى عندي اكتفاء ذاتي، هو لو عندي شغل يبقى أمي أول حاجة، وشغلي وكلابي والبيت، الحمد لله.. مراحل الأربعين".

وتشارك منة فضالي في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، جوري بكر، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ ينشر صورا وفيديو لـ كريم عبدالعزيز وعز من كواليس "The Seven Dogs"