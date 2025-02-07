تركي آل الشيخ عن مشهد في "The Seven Dogs": "المخرجين ولعوا الاستديو والرياض

كتب- هاني صابر:

تفاعل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مع مشهد انفجار سيارة خلال كواليس تصوير فيلم "The Seven Dogs".

ونشر آل الشيخ، صورة للمشهد، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "المخرجين ولعوا الاستديو والرياض".

وكان آل الشيخ، نشر منذ ساعات صورا من الكواليس، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs في استديوهات الحصن BigTime في الرياض.. اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني في السينما العربية.. سجلوا الكلمة دي عليا.. النجمين الكبار كريم عبدالعزيز وأحمد عز بعد عدة مشاهد تفجـيرات كبيرة وبقوا Medium Well ".

كما نشر آل الشيخ تدوينة أخرى، حملت مقطعين فيديو من كواليس التصوير لمشهد تفجير سيارة في استديوهات الحصن BigTime في الرياض خلال مراحل تصوير الفيلم.

وفي تصريحات سابقة، كتب تركي آل الشيخ عن الفيلم، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وأضاف: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".