بإطلالة شتوية.. أحدث ظهور لـ صبا مبارك أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة صبا مبارك، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها بإطلالة شتوية من أحدث ظهور.

ونشرت صبا، الصور التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم ممطر في أمستردام".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الحلوة، قمرين، أحلى على الأحلى، أحلى صبا في الدنيا، جميلة دائما، جمالك يا قمر".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة صبا مبارك مسلسل "وتر حساس" ومن بطولة إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، وإخراج وائل فرج.

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