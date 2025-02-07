عمر الشناوي عن حنان مطاوع في"صفحة بيضا": "بتبهرني"

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان عمر الشناوي عن الفنانة حنان مطاوع وأدائها في مسلسلها "صفحة بيضا" الذي يعرض خلال الأيام الجارية على قناة "أون".

وقال الشناوي، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "حنان مطاوع بتبهرني لأن أدوارها مختلفة تماما، وهي قدمت كل الأدوار بإتقان مرعب، وفنانة رائعة وعندها طاقة إيجابية وصوتها مريح، وإعجابي بها جاء من مسلسل هذا المساء".

وتقدم حنان مطاوع بمسلسل "صفحة بيضا" شخصية تدعى "ضي" تتورط في كثير من الصراعات التي تجعل الأحداث تتصاعد.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي، إذ يتناول قصة دكتورة جامعية تتهم ظلمًا في قضية قتل، وتتوالى معها المواقف والأزمات التي تقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل "صفحة بيضا" بطولة حنان مطاوع، أحمد الرافعي، عمر الشناوي، ميم جمال، كريم عبدالخالق، سامي الشيخ، حنان يوسف، أحمد مجدي، ونور محمود، حسن العدل، ومن تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن.

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