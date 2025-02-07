ماذا قال عمر الشناوي عن علاقته بجده كمال الشناوي؟

كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان عمر الشناوي عن علاقته بجده الراحل الفنان الكبير كمال الشناوي.

وقال الشناوي، ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "عندما توفى جدي كان عندي 27 سنة وعشت معاه كثيرا، وكان يحب مشاهدة نفسه في التليفزيون خلال جلوسنا سويا لمشاهدة أعماله".

وتابع: "أحببت كل أعماله خاصة في الكوميدي بفيلم سكر هانم، ثم في فترة تقديم الأدوار الشريرة ثم تقديمه أدوار الجد، وهو دائما كان يقول لي أنت بتفكرني بنفسي وأنا صغير".

واستكمل: "كان يحب أن يراني ممثلا، ولكن أنا دخلت هندسة عشان أكون مثل والدي وإرضاء له لأني كنت شديد التعلق به وليس لحبي للهندسة، وكنت مقتنعا أنه طالما والدي لم يدخل عالم التمثيل فأنا لن أكون ممثلا، ولكن بعد وفاته هو وجدي وجدت نفسي أعشق عالم الفن، وأصبح هو شغفي الأول".

وأضاف: "كان بالنسبة لي هو جدي فقط ولم يكن عندي الإحساس إنه هذا الشخص المشهور الذي يعشقه الجميع، وإحنا صغيرين كان الجد اللي يخوف وكان يحب الهدوء وله هيبة دائما في أي مكان يتواجد به".

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