"الله يجمعني بيك في الجنة"..نشوى مصطفى ترثي زوجها بكلمات حزينة

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة رثاء مؤثرة لزوجها الراحل عماد الذي وافته المنية مع نهاية عام 2024.

وكتبت نشوى، عبر حسابها على فيسبوك: "الله يراضيك يا حبيبي، الله يرحمك ويغفر لك، الله يجمعني بيك في الجنة، الله يكرمك ويفرحك ويطمنك..من فضلكم أدعو لزوجي ولكل أحبابنا اللي سبقونا بالرحمة".

ورحل زوج الفنانة نشوى مصطفى عن عالمنا يوم 28 ديسمبر 2024.

يذكر أن، نشوى مصطفى تشارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس".

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.



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