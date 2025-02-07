ليلى أحمد زاهر تخضع لجلسة تصوير أنيقة والجمهور يغازلها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الممثلة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من أحدث ظهور لها.



ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى لولي في الدنيا، تحفة، قمر، العسل كله، ليلى الجميلة، إيه الحلويات دي، أحلى واحدة، الحلاوة".



يذكر أن، ليلى أحمد زاهر شاركت في السباق الرمضاني لعام 2024، بمسلسل لأعلى نسبة مشاهدة، وخاض بطولته سلمى أبو ضيف، انتصار، أحمد الرافعي، محمد محمود، إنعام سالوسة، يوسف عمر، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، فرح يوسف، تأليف سمر طاهر، إخراج ياسمين أحمد كامل.