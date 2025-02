تركي آل الشيخ ينشر صورا وفيديو لـ كريم عبدالعزيز وعز من كواليس "The Seven Dogs"

كتب- هاني صابر:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن صورا للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز من كواليس تصوير فيلم "The Seven Dogs".

ونشر آل الشيخ، الصور والفيديوهات، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من كواليس تصوير فيلم The Seven Dogs في استديوهات الحصن BigTime في الرياض.. اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني في السينما العربية.. سجلوا الكلمة دي عليا.. النجمين الكبار كريم عبدالعزيز وأحمد عز بعد عدة مشاهد تفجـيرات كبيرة وبقوا Medium Well ".

كما نشر آل الشيخ تدوينة أخرى، حملت مقطعين فيديو من كواليس التصوير لمشهد تفجير سيارة في استديوهات الحصن BigTime في الرياض خلال مراحل تصوير الفيلم.

وكان تركي آل الشيخ قال في تصريحات سابقة عن الفيلم، عبر حسابه على فيسبوك: "اليوم يوم مهم في تاريخي وفي تاريخ صناعة السينما في بلدي وفي العالم العربي، اليوم بدأ تصوير فيلم The Seven Dogs من قصتي وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح".

وأضاف: "الفيلم سيكون أول فيلم يصور في استديوهات الحصن Big Time في أكبر إنتاج عربي حتى الآن لفيلم بميزانية تتجاوز الأربعين مليون دولار، ومن بطولة اثنين من أهم نجوم العرب والمتربعين على قمة الفن في المنطقة، الغالي النجم كريم عبدالعزيز والغالي النجم أحمد عز، وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3.. يا رب يكمل على خير ويستمتع الجمهور فيه".