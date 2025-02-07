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"الله المولى ومحمية في العتاولة".. هدى الإتربي تعلق على صورتها مع السقا وطارق لطفي

10:00 ص الجمعة 07 فبراير 2025

هدى الاتربي مع السقا وطارق لطفي في كواليس العتاولة

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى الإتربي، صورة لها في كواليس تصوير مسلسل "العتاولة 2" الذي ينافس في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت هدى، الصور التي ظهرت فيها بصحبة السقا وطارق لطفي، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الله المولى ومحمية في العتاولة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى عتاولة، أجمد مسلسل إن شاء الله، كل العتاولة كوم وانتي كوم تاني، العتاولة رقم واحد، حلوين".

وبعد النجاح الكبير الذي واكب الموسم الأول وتصدر نسب المُشاهدة، يعود الصراع بين "نصار"، و"خضر"، و"عيسي" مرة أخرى بصورة أكثر شراسة وقوة في مُسلسل "العتاولة 2" الذي يظهر هذا العام بمُشاركة لافته ومُميزة في الإنتاج من جانب الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُعرض حصريا على شاشة "MBC مصر" خلال شهر رمضان، حيث يُحاول كل طرف أن ينتصر بطريقته ويُطبق نظريته مما يُكسب العمل نكهة خاصة.

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.

الفنانة هدى الإتربي هدى الإتربي بمسلسل العتاولة2 مسلسل العتاولة2 رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025 هدى الإتربي على انستجرام
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