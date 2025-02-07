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محمد لطفي عن تركي آل الشيخ: "اللي عمله أبو ناصر في سنة يتعمل في سنين"

01:00 ص الجمعة 07 فبراير 2025

محمد لطفي

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كتب- هاني صابر:

أشاد الفنان محمد لطفي، بالإنجازات التي يقدمها المستشار تركي آل الشيخ - أبو ناصر، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في موسم الرياض.

ونشر لطفي، صورة تجمعه به، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "قبضة البطل.. اللي عمله أبو ناصر في سنة يتعمل في سنين".

ويشارك محمد لطفي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي".

مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب، محمد لطفي، عبير صبري، محمود قابيل، آيتن عامر، أحمد وفيق، وغيرهم من الفنانين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.

محمد لطفي وتركي ال الشيخ

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محمد لطفي إنستجرام محمد لطفي تركي آل الشيخ السعودية موسم الرياض
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