لاميتا فرنجية جريئة وكارولين عزمي كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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علياء بسيوني عن حفل زفافها على أحمد سعد: "اتجوزنا ومصرة على الفرح"

أحمد سعد عن حفل زفافه: "أنا عليا الستاير وهقدم نمرة في الفرح"

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

جلا هشام

شاركت الفنانة جلا هشام متابعيها، صور جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملابس كاجوال.

إسلام جمال

نشر الفنان إسلام جمال أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة"، وظهر بداخل سيارته.

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة صور جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من كواليس كليب أغنيتها الجديدة "كتير بخاف".

سارة الشامي

هنأت الفنانة سارة الشامي، الفنانة نور إيهاب بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا جميلتي".

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

رانيا محمود ياسين

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة تجمعها مع الفنانة زينة، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

عزيز الشافعي

احتفل الملحن عزيز الشافعي بمناسبة إطلاق ألبوم "حبيبنا" للفنان أحمد سعد، ونشر صور له من الحفل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "من حفل ألبوم أحمد سعد".

لاميتا فرنجية

ظهرت لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الوردي، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".