إعلان

نادين نسيب نجيم تنشر صورا احتفالا بعيد ميلادها والجمهور يغازلها

11:55 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    نادين نسيب نجيم (8)
  • عرض 8 صورة
    نادين نسيب نجيم (7)
  • عرض 8 صورة
    نادين نسيب نجيم (5)
  • عرض 8 صورة
    نادين نسيب نجيم (3)
  • عرض 8 صورة
    نادين نسيب نجيم (4)
  • عرض 8 صورة
    نادين نسيب نجيم (1)
  • عرض 8 صورة
    نادين نسيب نجيم (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشرت نادين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه عيد ميلادي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، نجمة الوطن العربي ، الجماله كله، الملكة، العمر كله، الحلوة نادين، زي العسل، ملكة عيد الميلاد".

وتغيب نادين نجيم هذا العام عن التواجد في موسم دراما رمضان 2025.

وكانت نادين، قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "صباح العربية"إن قرارها بالغياب عن رمضان هو قرار شخصي اتخذته وقت تصوير مسلسلها الأخير، وقررت بعده التفرغ لعملها التجاري في إطلاق علامتها التجارية الجديدة في مجال التجميل والمكياج.

اقرأ أيضا:

فيفي عبده عن "العتاولة 2": "شخصية شديدة الكتعة ستكون مؤثرة في الأحداث"

أحدث ظهور لـ منة عرفة.. والجمهور يغازلها (صور)

نادين نسيب نجيم السوشيال ميديا عيد ميلاد نادين نسيب نجيم إنستجرام نادين نسيب نجيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة