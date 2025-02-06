نادين نسيب نجيم تنشر صورا احتفالا بعيد ميلادها والجمهور يغازلها

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من إطلالتها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشرت نادين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنه عيد ميلادي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، نجمة الوطن العربي ، الجماله كله، الملكة، العمر كله، الحلوة نادين، زي العسل، ملكة عيد الميلاد".

وتغيب نادين نجيم هذا العام عن التواجد في موسم دراما رمضان 2025.

وكانت نادين، قالت في تصريحات سابقة ببرنامج "صباح العربية"إن قرارها بالغياب عن رمضان هو قرار شخصي اتخذته وقت تصوير مسلسلها الأخير، وقررت بعده التفرغ لعملها التجاري في إطلاق علامتها التجارية الجديدة في مجال التجميل والمكياج.

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