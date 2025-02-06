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أحمد سعد عن حفل زفافه: "أنا عليا الستاير وهقدم نمرة في الفرح"

09:18 م الخميس 06 فبراير 2025
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    أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني في حفل إطلاق ألبومه الغنائي حبيبنا
  • عرض 10 صورة
    أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني في حفل اطلاق ألبومه الغنائي حبيبنا
  • عرض 10 صورة
    علياء بسيوني تؤازر زوجها أحمد سعد في حفل ألبومه الجديد حبيبنا
  • عرض 10 صورة
    أحمد سعد
  • عرض 10 صورة
    احمد سعد وعلياء بسيوني
  • عرض 10 صورة
    أحمد سعد وعلياء بسيوني
  • عرض 10 صورة
    أحمد سعد وعلياء بسيوني
  • عرض 10 صورة
    عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني
  • عرض 10 صورة
    عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني
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القاهرة- مصراوي:

تحدث المطرب أحمد سعد عن استعداده للاحتفال بعودته لزوجته علياء بسيوني، بعد فترة انفصال، مؤكدًا أنهما سيقيمان حفل زفاف قريبا.

وقال سعد في حواره مع برنامج "عرب وود- arab wood" وعدد من وسائل الإعلام، على هامش احتفالية خاصة بإطلاق ألبومه الجديد "حبيبنا": "أنا عليا الستاير، هشتغل في الفرح هبقى نمرة في الفرح، وهحاسبها النص بالنص، أنا عايز أعمل فرح زي الناس كلها".

وتابع "دايما بشتغل في الأفراح عشان أغني للناس والعريس والعروسة يرقصوا مع بعض، بتبقى حاجة لذيذة قوي، أنا عايز أعمل حاجات كمان مش بيعملوها قوي في الأفراح دلوقتي، ويبقى فيه كل الأجواء اللي الناس بتحبها في الأفراح".

وتواجدت علياء مع أحمد سعد في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، احتفالا بألبومه الجديد "حبيبنا"، ويضم عددا كبيرا من الأغاني، بينها: مفتقدني، لو تيجي، تيجي نحارب، بسيط.

ويتعاون سعد في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: مدين، نادر عبدالله، أحمد إبراهيم، عزيز الشافعي، نادر حمدي، منة القيعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين.

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A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

ألبوم حبيبنا حفل زفاف أحمد سعد علياء بسيوني
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