أحمد سعد عن حفل زفافه: "أنا عليا الستاير وهقدم نمرة في الفرح"

القاهرة- مصراوي:

تحدث المطرب أحمد سعد عن استعداده للاحتفال بعودته لزوجته علياء بسيوني، بعد فترة انفصال، مؤكدًا أنهما سيقيمان حفل زفاف قريبا.

وقال سعد في حواره مع برنامج "عرب وود- arab wood" وعدد من وسائل الإعلام، على هامش احتفالية خاصة بإطلاق ألبومه الجديد "حبيبنا": "أنا عليا الستاير، هشتغل في الفرح هبقى نمرة في الفرح، وهحاسبها النص بالنص، أنا عايز أعمل فرح زي الناس كلها".

وتابع "دايما بشتغل في الأفراح عشان أغني للناس والعريس والعروسة يرقصوا مع بعض، بتبقى حاجة لذيذة قوي، أنا عايز أعمل حاجات كمان مش بيعملوها قوي في الأفراح دلوقتي، ويبقى فيه كل الأجواء اللي الناس بتحبها في الأفراح".

وتواجدت علياء مع أحمد سعد في الاحتفالية التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، احتفالا بألبومه الجديد "حبيبنا"، ويضم عددا كبيرا من الأغاني، بينها: مفتقدني، لو تيجي، تيجي نحارب، بسيط.

ويتعاون سعد في الألبوم الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، بينهم: مدين، نادر عبدالله، أحمد إبراهيم، عزيز الشافعي، نادر حمدي، منة القيعي، إيهاب عبدالواحد، تامر حسين.