إعلان

يحمل "قبلة".. ياسمين صبري تنشر فيديو توثيقي لرحلتها بالتزحلق على الجليد

08:23 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري تلعب الهوكي
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري بملابس رياضية
  • عرض 4 صورة
    ياسمين صبري بملابس رياضية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو توثيقي لرحلتها بالتزحلق على الجليد.

ونشرت ياسمين، الفيديو الذي حمل "قبلة" في مطلعه لجمهورها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرح".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الضحكة الحلوة ياسمين، قمراية، أجمل الجميلات، يا جمالك، العسل كله".

وتشارك ياسمين صبري في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة.

"الأميرة" بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وآخرين ، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضا:

فيفي عبده عن "العتاولة 2": "شخصية شديدة الكتعة ستكون مؤثرة في الأحداث"

أحدث ظهور لـ منة عرفة.. والجمهور يغازلها (صور)

ياسمين صبري السوشيال ميديا التزحلق على الجليد إنستجرام ياسمين صبري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هُدى الإتربي عن "العتاولة 2": "سلاح الأنوثة مُستمر معي بالموسم الثاني"

إعلان

إعلان

مدبولي: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية قبل العيد
رفع الحد الأدنى 1500 جنيه والمعاشات 15%.. ماذا نعرف عن الحزمة الاجتماعية الجديدة؟
"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة