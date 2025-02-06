يحمل "قبلة".. ياسمين صبري تنشر فيديو توثيقي لرحلتها بالتزحلق على الجليد

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر السوشيال ميديا، فيديو توثيقي لرحلتها بالتزحلق على الجليد.

ونشرت ياسمين، الفيديو الذي حمل "قبلة" في مطلعه لجمهورها، وذلك عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرح".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الضحكة الحلوة ياسمين، قمراية، أجمل الجميلات، يا جمالك، العسل كله".

وتشارك ياسمين صبري في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "الأميرة" المكون من 15 حلقة.

"الأميرة" بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عزت زين، عابد عناني، مها نصار، هند عبدالحليم، وآخرين ، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

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