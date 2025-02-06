هنا الزاهد عن "إقامة جبرية": "بعيد كل البعد عن كل اللي قدمته قبل كدة"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن تجربتها بمسلسل"إقامة جبرية" الذي عرض مؤخرا الحلقة الأخيرة من أحداثه.

ونشرت هنا، صورا لشخصيتها بالمسلسل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " الحمد لله على النجاح الكبير اللي حققه إقامة جبرية.. حبيت سلمى جدا.. أول عمل ليا دراما بعيد كل البعد عن كل اللي قدمته قبل كدة".

وتابعت: "سعيدة بردود الأفعال، وعايزة أشكر مؤلف ومنتج العمل أحمد عادل اللي شافني في سلمى وهو بيكتبه، والمنتجين شريف زلط وعامر الصباح.. عايزة أشكر أستاذة نشوى وعبد الله ومنصة واتش أت Watchit ، وعايزة أشكر من قلبي المخرج اللي بجد اتبسطت معاه جدا الأستاذ أحمد سمير فرج".

وأضافت: "شكرا لمدير التصوير مارك عوني، شكرا تامر كروان على موسيقى المسلسل، كل زمايلي اللي كانوا شرف ليا أقف قصادهم مع حفظ الالقاب شرنوبي وصابرين ومحمود البزاوي وثراء جبيل وچلا هشام وعايدة رياض ومحمد الدسوقي وأحمد والي وكل الضيوف اللي نوروني في المسلسل الفنانة العظيمة سيمون وصديقي أحمد حاتم وحازم إيهاب، شكرا للجمهور اللي شافني بعين تانية".

مسلسل إقامة جبرية تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

"إقامة جبرية" بطولة هنا الزاهد، صابرين، محمد الشرنوبي، محمود البزاوي، ثراء جبيل، جلا هشام، محمد دسوقي، حازم إيهاب، عايدة رياض، وآخرين، ويظهر أحمد حاتم كضيف شرف، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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