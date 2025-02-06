أحدث ظهور لـ منة عرفة.. والجمهور يغازلها (صور)

علياء بسيوني عن حفل زفافها على أحمد سعد: "اتجوزنا ومصرة على الفرح"

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ممتنة ومباركة من عيون حبيبتي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة طول الوقت ، عسل، ما شاء الله، حلوة يا منة، جمال عيون صغار حلويات، إيه الجمال ده".

وتشارك منة عرفة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.