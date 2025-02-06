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أحدث ظهور لـ منة عرفة.. والجمهور يغازلها (صور)

07:27 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منة عرفة
  • عرض 4 صورة
    منة عرفة
  • عرض 4 صورة
    منة عرفة
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور.

ونشرت منة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ممتنة ومباركة من عيون حبيبتي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة طول الوقت ، عسل، ما شاء الله، حلوة يا منة، جمال عيون صغار حلويات، إيه الجمال ده".

وتشارك منة عرفة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، إنجي كيوان، أنوشكا، حنان سليمان، صلاح عبدالله، وآخرين.

منة عرفة منة عرفة على انستجرام منة عرفة بمسلسل وتقابل حبيب
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