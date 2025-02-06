فيفي عبده عن "العتاولة 2": "شخصية شديدة الكتعة ستكون مؤثرة في الأحداث"

كتب- هاني صابر:

تحدثت النجمة فيفي عبده، عن تجربتها بمسلسلها الدرامي "العتاولة 2" الذي تنافس من خلاله في موسم دراما رمضان 2025.

وقالت فيفي عبده التي انضمت إلى الموسم الثاني من "العتاولة 2"، إنها قبل كل شيء هي من المُشاهدين الدائمين والمُتابعين لكل ما يُقدم عبر شاشة MBC مصر، وهي محظوظة بتقديم عدد كبير من الأعمال الدرامية والبرامج عبر شاشتها خلال السنوات الماضية وجميعها نالت قسط كبير من النجاح.

وتابعت فيفي، أنها فوجئت بترشيح المُخرج لها للمُشاركة في الموسم الثاني حيث كانت تُتابع الموسم الأول كُمشاهدة مستمتعة بالأحداث.

وأضافت، أنها تؤدي في هذا الموسم شخصية "شديدة الكتعة" وهي شخصية مؤثرة في الأحداث، وأن الخط الدرامي الخاص بها سيجد تفاعلا كبيرا من المُشاهدين وخاصة أنه يتقاطع مع أغلب الأبطال، وستتفجر من خلالها الكثير من المُفاجأت في الأحداث، مشيرةً إلى أن المُسلسل أصبح علامة مُميزة وارتبط به الجمهور، لذا فهي على قناعه من أن هذا الموسم سيحقق نجاح فني وجماهيري يفوق حتى نجاح الموسم الأول.

وبعد النجاح الكبير الذي واكب الموسم الأول وتصدر نسب المُشاهدة، يعود الصراع بين "نصار"، و"خضر"، و"عيسي" مرة أخرى بصورة أكثر شراسة وقوة في مُسلسل "العتاولة 2" الذي يظهر هذا العام بمُشاركة لافته ومُميزة في الإنتاج من جانب الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ويُعرض حصريا على شاشة "MBC مصر" خلال شهر رمضان، حيث يُحاول كل طرف أن ينتصر بطريقته ويُطبق نظريته مما يُكسب العمل نكهة خاصة.

مُسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد وآخرين، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشن.