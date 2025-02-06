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كارول سماحة تنشر صورًا من كواليس كليب أغنية "كتير بخاف"

06:10 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كارول سماحة .
  • عرض 5 صورة
    كارول سماحة
  • عرض 5 صورة
    كارول سماحة...
  • عرض 5 صورة
    كارول سماحة من كواليس كليبها الجديد
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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها، عبر السوشيال ميديا صورًا ومقاطع فيديو من كواليس كليب أغنيتها الجديدة "كتير بخاف".

ونشرت كارول، الصور والفيديوهات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع سليمان دميان.

يذكر أن، كارول سماحة طرحت في سبتمبر الماضي أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "مختلفة".

وضم الألبوم 13 أغنية وهم "غنوا لحبيبي، نفس، حالة تخدير، كتير بخاف، أجمل سنين، مختلفة، حبيبي سلام، خبيني بشنطة، بقيت أسد، بتعقد، طب بعدين، وقت الحب، اضحك يا قلبي، بوسة".

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كليب أغنية كتير بخاف كارول سماحة كارول سماحة على انستجرام كليب كارول سماحة الجديد
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