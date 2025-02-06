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"فيفي عبده" و "عادل شكل".. تعرف على مفاجآت مسلسل العتاولة 2

05:55 م الخميس 06 فبراير 2025
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    السقا و عادل شكل
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    طارق لطفي مع الجمهور
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    جومانا
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    امير صلاح الدين
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    نسرين امين
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كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مسلسل "العتاولة 2"، قوائم مواقع التواصل، عقب نشر المستشار تركي آل الشيخ، البرومو الدعائي للمسلسل المقرر عرضه في رمضان 2025.

المستشار تركي آل الشيخ "رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية"، نشر برومو "العتاولة 2"، عبر صفحته في موقع فيسبوك.

وشهد البرومو ، ظهور الفنانة فيفي عبده ممسكة بالسبحة، وقالت جملتها الشهيرة " 5 مواه".

الفنانة فيفي عبده ، تقدم في المسلسل، شخصية تدعى "شديدة الكتعة"، وأشار إليها النجم باسم سمرة "عيسى الوزان"، أنها عمل في تجارة الأعضاء البشرية ، إذ قال "الست اللي عليها العين و الطلب شغالة في قطع غيار البني آدمين".

مسلسل "العتاولة 2"، يشهد أيضا مشاركة الفنانة نسرين أمين، والفنانة جومانا مراد، والفنان أمير صلاح الدين، والفنانة مي القاضي والفنانة ثراء جبيل، إلى جانب المشجع السكندري المعروف عادل شكل.

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مُصطفى أبو سريع، هُدي الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد ، ومن تأليف مُصطفي جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل العتاولة 2 فيفي عبده عادل شكل رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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