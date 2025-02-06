العرض العالمي الأول لفيلم Têtes Brûlées بمهرجان برلين

كتبت- منال الجيوشي

في الدورة الـ 75 من مهرجان برلين السينمائي الدولي، ينطلق فيلم Têtes Brûlées للمخرجة ماية عجمية عرضه العالمي الأول في قسم أجيال +14، حيث يُعرض 6 مرات خلال فترة المهرجان الممتدة من 13 إلى 23 فبراير



فيلم Têtes Brûlées هو إنتاج بلجيكي تونسي مشترك قصة نضج تشكلها مأساة إيا البالغة من العمر 12 سنة وهي تتعامل مع الخسارة المفاجئة لأخيها الأكبر يونس، الذي تقاسمت معه رابطة قوية لا تنفصم، في خضم عملية حزن شديدة ومعقدة، تستعين إيا بمهاراتها الإبداعية وقدرتها على الصمود ودعم أصدقاء يونس للتكيف مع رحيله وشق طريقها نحو النضج



الفيلم من بطولة صفاء غرباوي، مهدي بوزيان، منير عمامرة، عدنان الهرواتي، صابر طابي، نيكولاس ماكولا، مهدي زيلما، ومونيا طيب. تتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD Worldالمبيعات في باقي أنحاء العالم