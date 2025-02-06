هل تتراجع حنان ترك عن اعتزالها الفن؟ نورهان توضح

تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام

كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الفنانة نورهان، صعوبة تراجع الفنانة حنان ترك، عن قرار اعتزالها العمل الفني.

وتحدثت الفنانة نورهان، خلال ظهورها في برنامج "ورقة بيضا"، مع الإعلامية يمني بدراوي، عن تفاصيل لقاء جمعهخا مع الفنانة حنان ترك، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت:"واجهت أزمة صحية بسبب مشكلة في الجهاز الهضمي، وكنت سوف أجري عملية جراحية في أمريكا ولكني تراجعت، وفي هذه الرحلة اكتسبت أشياء كثيرة منها مقابلتي للفنانة حنان ترك، التي رحبت بي بشكل كبير، وكنا سوف نفتتح مشروع تجاري في الخارج، ولكن تراجعنا عن الفكرة".

وتابعت:"من واقع تعاملي معاها لا يمكن أن تعود من جديد إلى التمثيل، فهي تربي أسرتها بشكل سليم، وترى أن الأمومة شيء يوازي أهمية العمل، ووقتها شاورت على ابنتيها وأنهما استثمار كبير في حياتها، فهي تعرف جيدًا ماذا تريد".

الفنانة حنان ترك، احتفلت مؤخرا بعقد قران نجل شقيقها "عمر ترك"، ونشرت صورًا من الحفل عبر حسابها على "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وكتبت تعليقًا: "أول فرحتي اللهم بارك".

وأعلنت الفنانة حنان ترك، عبر صفحتها في موقع "إنستجرام"، عن مشاركتها بالأداء الصوتي في بطولة مسلسل الرسوم المتحركة "صدق الله العظيم".

ونشرت حنان ترك، صورة الملصق الدعائي لتكشف لجمهورها موعد عرض المسلسل، وكتبت: "بفضل الله (صدق رسول الله ) على قناة النهار الساعة الرابعة والنصف عصرا".

المسلسل، عن قصة حياة الإمام البخاري، سيناريو فداء الشندويلي، وموسيقى شريف حمدان، وإخراج مصطفى الفرماوي، غناء مجد القاسم.