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تعرف على موعد ومكان عزاء صالح العويل

04:10 م الخميس 06 فبراير 2025

وفاة الفنان صالح العويل

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كتبت- نوران أسامة:

تستقبل أسرة الراحل صالح العويل، العزاء مساء اليوم الخميس، في مسجد النور المحمدي بمنطقة شبرا.

وشيع جثمان الفنان صالح العويل من محافظة الشرقية، إلى مثواه الأخير وسيتم دفنه في مقابر الأسرة.

ورحل صالح العويل عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 78 عامًا.

وقال الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ "مصراوي": "دفن الفنان الراحل صالح العويل يوم الخميس في مقابر الأسرة بمحافظة الشرقية".

وكان صالح العويل قد تعرض لجلطة بالمخ، وبعد تحسن حالته الصحية شارك في مسلسل "جودر 2"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025. إلا أنه عانى من عدة أزمات صحية في الفترة الأخيرة، مما استدعى نقله للمستشفى مجددًا.

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