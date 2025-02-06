ريهام حجاج تتحدث عن سوسن بدر: "بعتبرها أمي وبحبها"

كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة ريهام حجاج عن تعاونها مع الفنانة سوسن بدر في عمل درامي جديد خلال رمضان المقبل.

وأعربت عن سعادتها بهذا التعاون، وذلك خلال لقائها في برنامج "سينماتك"، وقالت: "إن شاء الله في عمل مع سوسن بدر في رمضان، مفاجأة شوية دراما، مختلف عن السنة اللي فاتت، وبيناقش قضية مهمة جدًا، سوسن صحبتي، وأنا بعتبرها أمي وأنتمتي وكل حاجة بحبها أوي أوي".

وقالت الفنانة سوسن بدر عن ريهام حجاج: "ريهام صحبتي من زمان جدًا، وعشرة سنين".

وتخوض ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل "أثينا"، والذي يضم عددا من النجوم أبرزهم، سوسن بدر، محمود قابيل، وأحمد مجدي، سلوى محمد علي وغيرهم.

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر أن يعرض على قنوات المتحدة ومنصة WATCH IT الإلكترونية.

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