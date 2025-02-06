“أبيض وأسود".. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها بفستان أنيق

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كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لها، ونشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الصور بفستان أنيق باللونين الأبيض والأسود.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت بعضها كالتالي: "أميرة"، "جمالك"، "الغالية القمر"، "باربي السينما"، "جميلة وشيك أوي".

وتجسد الفنانة مي عمر في مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان 2025، شخصية الراقصة "إش إش".

ويشاركها بطولة المسلسل ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين، وإخراج محمد سامي.

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تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام