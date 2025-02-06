بعد اعتزاله.. علي قدورة: "كان عندي مشكلة في مصدر رزقي علشان حرام"

كتبت- نوران أسامة:

ظهر مطرب المهرجانات المعتزل علي قدورة في برنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية نهال طايل، وتحدث خلال لقائه عن أسباب اعتزاله الفن، ولجوئه للعمل في تجارة الملابس.

قال: "كان عندي مشكلة في مصدر فلوسي عشان حرام، وفلوسي دلوقتي عند الله، وبعت عربيتي، واستلفت فلوس وشاركت في محل، وفي ظرف 3 شهور سددت الفلوس اللي استلفتها وفتحت فرع تاني، ودلوقتي مستورة الحمد لله".

وأضاف: "ورصيدي في البنك صفر، وحلمي أن أعمل مصنع هدوم وأصدر برا، هي دي بقت شغلتي، ولما بقعد على التيك توك بحس بشحاتة وإننا فقراء أوي وقلة قيمة، ولو قفلوه يبقى ريحونا".

وأعلن علي قدورة اعتزاله الغناء في أكتوبر الماضي، وحذف جميع أغانيه من المنصات المختلفة.

قدّم "قدورة" العديد من الأغاني بالتعاون مع عدد من نجوم المهرجانات مثل حمو بيكا وحسن شاكوش، وحققت هذه الأغاني نجاحًا كبيرًا بين محبي هذا النوع الغنائي، من أبرزها: "وداع يا دنيا وداع"، "رب الكون ميزنا بميزة"، و"مزاجي رايق".

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