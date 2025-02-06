"بالعمة والجلباب الصعيدي".. منذر رياحنة يشوق جمهوره لمسلسل "حكيم باشا"

كتبت- سهيلة أسامة:

نشر الفنان منذر رياحنة عبر حسابه على "إنستجرام" بوسترا منفردًا من مسلسله "حكيم باشا"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

وظهر منذر وهو يرتدي العمة والجلباب الصعيدي، وعلق على البوستر: "يارب، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة، حكيم باشا".

تدور أحداث مسلسل "حكيم باشا" في إطار صعيدي درامي، حول قصة حياة حكيم باشا، ويجسده الفنان مصطفى شعبان الذي يقدم من خلاله شخصية الصعيدي لأول مرة، ويستعرض المسلسل رحلته في تجارة الاثار، والتي تكون سببًا في دخوله بالعديد من الصراعات، تأليف محمد الشواف، إخراج أحمد خالد أمين.

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