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بالصور.. ياسر جلال يودع الفنان صالح العويل

01:22 م الخميس 06 فبراير 2025
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  • عرض 3 صورة
    ياسر جلال يودع الفنان صالح العويل (2)
  • عرض 3 صورة
    ياسر جلال يودع الفنان صالح العويل (3)
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كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان ياسر جلال على زيارة الفنان الراحل صالح العويل بالمستشفى، ليودعه قبل انطلاق جنازته اليوم الخميس.

وكان أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية أن العويل سيدفن بمقابر الأسرة في محافظة الشرقية.

ورحل صالح العويل عن عالمنا أمس الأربعاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 78 عامًا.

وكشف خبر وفاته الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"مصراوي".

وتعرض مؤخرا صالح العويل لجلطة بالمخ وعقب تحسن حالته شارك في مسلسل جودر 2 المقرر عرضه في رمضان 2025، ولكنه عانى من عدة أزمات صحية استدعت نقله للمستشفى من جديد.

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