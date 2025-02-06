هالة صدقي تكشف عن سبب سفرها وتشوق جمهورها:"بلد عزيز وبرد شىوية"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة هالة صدقي عن مغادرتها لمدينة القاهرة، وعن أحدث أعمالها المقرر عرضها الفترة المُقبلة..

ونشرت هالة عبر حسابها على "إنستجرام" مقطع فيديو قالت فيه: "حبايبي، مساء الخير عليكم، سوف أغادر القاهرة متجه إلى بلد عزيز وغالية، زحمة شوية وبرد، لكن مش هغيب كتير، وبعدها، بإذن الله، هننزل نحضر لمسلسل جديد، جرائم قتل وحاجات حلوة جدًا، وهتكون أحداثه بين الجزائر، باريس، القاهرة، وفيه جزء في دبي".

وتابعت: "سمسم، كابتن سمسم المساعد، يحييكم مساكم زي الفل".

وتشارك الفنانة هالة صدقي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قهوة المحطة"، والعمل بطولة جماعية ويعرض في 15 حلقة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، من خلال جريمة تتصاعد أحداثها مع تطور الحلقات. ومن المقرر أن ينطلق تصويره قريبًا، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد.

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