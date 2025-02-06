إعلان

محامي شيرين عبد الوهاب يؤكد نهاية نزاعها القضائي مع روتانا ويتوعد بهذا الرد

12:48 م الخميس 06 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ياسر قنطوش
  • عرض 4 صورة
    شيرين وسالم الهندي
  • عرض 4 صورة
    المطربة شيرين عبد الوهاب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب"، أن حكم المحكمة الاقتصادية الصادر مؤخرا، أنهى تماما النزاع القضائي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ياسر قنطوش، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:" الحكم الصادر، واضح وصريح، ويؤكد على أن شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، ليست لديها أي صفة أو حق، في حذف الأغاني التي تخص المطربة شيرين عبد الوهاب، وأوضح أن العقد الموقع بينهما، انتهى سريانه".

وتابع،:" في ضوء التأكيد على نهاية العقد، تم الحكم بإلزام الشركة بدفع تعويض قيمته 2 مليون جنيه لصالح المطربة، بسبب التدخل في حذف أغانيها الثلاثة ، وهي اللي يقابل حبيبي، و بتمنى انساك، و هنحتفل".

قنطوش،:" الحكم نهائي، و أغلق ملف قضائي عمره 3 سنوات، ويحق للمطربة طرح ما تراه من أعمالها القادمة، وفي حالة تدخل الشركة ، و حذف أي أغنية ، بموجب هذا الحكم ، يحق لنا المطالبة بالتعويض".

النزاع القضائي بين المطربة شيريبن عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات، بدأ في نوفمبر 2022، عقب قيام الشركة برفع دعوى قضائية تطالب بالزامها، بدفع تعويض عن مخالفة العقد الموقع عام 2019.

المطربة شيرين عبد الوهاب، كانت قد طرحت عام 2024، أغاني، بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت، وقامت شركة روتانا، بالتدخل لحجب الأغتاني من موقع يوتيوب، و كافة مواقع التواصل الإجتماعي.

شيرين عبد الوهاب روتانا حامي شيرين عبد الوهاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هالة صدقي تكشف عن سبب سفرها وتشوق جمهورها:"بلد عزيز وبرد شىوية"

إعلان

إعلان

"غرفة السياحة": السعودية تلغي شرط الحصول على التطعيمات لأداء العمرة
رسميًا.. وقف المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة
5 ظواهر جوية تضرب مصر خلال الساعات المقبلة.. بينها الأمطار والأتربة