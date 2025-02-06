محامي شيرين عبد الوهاب يؤكد نهاية نزاعها القضائي مع روتانا ويتوعد بهذا الرد

كتب-مصطفى حمزة:

أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش "محامي المطربة شيرين عبد الوهاب"، أن حكم المحكمة الاقتصادية الصادر مؤخرا، أنهى تماما النزاع القضائي مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ياسر قنطوش، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال ،:" الحكم الصادر، واضح وصريح، ويؤكد على أن شركة روتانا للصوتيات و المرئيات، ليست لديها أي صفة أو حق، في حذف الأغاني التي تخص المطربة شيرين عبد الوهاب، وأوضح أن العقد الموقع بينهما، انتهى سريانه".

وتابع،:" في ضوء التأكيد على نهاية العقد، تم الحكم بإلزام الشركة بدفع تعويض قيمته 2 مليون جنيه لصالح المطربة، بسبب التدخل في حذف أغانيها الثلاثة ، وهي اللي يقابل حبيبي، و بتمنى انساك، و هنحتفل".

قنطوش،:" الحكم نهائي، و أغلق ملف قضائي عمره 3 سنوات، ويحق للمطربة طرح ما تراه من أعمالها القادمة، وفي حالة تدخل الشركة ، و حذف أي أغنية ، بموجب هذا الحكم ، يحق لنا المطالبة بالتعويض".

النزاع القضائي بين المطربة شيريبن عبد الوهاب، وشركة روتانا للصوتيات، بدأ في نوفمبر 2022، عقب قيام الشركة برفع دعوى قضائية تطالب بالزامها، بدفع تعويض عن مخالفة العقد الموقع عام 2019.

المطربة شيرين عبد الوهاب، كانت قد طرحت عام 2024، أغاني، بتمنى أنساك، ما زال على البال، اللي يقابل حبيبي، هنحتفل، عسل حياتي، عودتني الدنيا، ابتسمت، وقامت شركة روتانا، بالتدخل لحجب الأغتاني من موقع يوتيوب، و كافة مواقع التواصل الإجتماعي.