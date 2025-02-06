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ناهد السباعي تتحدث عن فقدان والدتها: "بحس إنها حواليا"

12:43 م الخميس 06 فبراير 2025

ناهد السباعي

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كتبت- سهيلة أسامة:

تحدثت الفنانة ناهد السباعي عن تعاملها مع فقدان والدتها، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت ناهد: "لسه متعملتش مع فقد أمي، ومش مهيئة لحاجات كتير كنا بنعملها مع بعض، لما توفت، كنت ثابتة جدًا، وفبل متتوفى كنت بقعد أعيط قدامها، وساعات بحس إنها حواليا، وساعات بحس إنها عايزة تقولي على حاجة، أنا وهي اتفقنا على ده، وعندي قناعة إنه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، هي صعبة عليا شوية لأني بحب عيلتي، بس دي سنة الحياة".

وأضافت: "وأنا نفسي ماما تشوفني جدًا، وكنت يصوروها قبل ما أبدأ الشوت، وبصورلها لبسي وكاركتر الشغل هيبقى عامل إزاي، ماما كانت مش بتشوفني وتقول برافو، لا كانت بتديني تعليمات، وكان نفسي تشوف 'نقطة سودة' لأن تعبنا فيها أوي".

يُذكر أن ناهد السباعي عرض لها مؤخراً مسلسل "نقطة سودة"، الذي يشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، سوسن بدر، أحمد مجدي، أحمد بدير، سارة سلامة، الراحل أشرف عبدالغفور، سماح أنور، الراحلة ناهد رشدي، نضال الشافعي، مريم الخشت، وآخرين، والعمل من تأليف محمد محرز وأمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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ناهد السباعي والدة ناهد السباعي برنامج كلمة أخيرة لميس الحديدي
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