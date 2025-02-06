شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن وصيته: "محدش يحضر دفنتي غير ابني وأخويا"

كتبت- نوران أسامة:

أثار الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره وصيته، وذلك بسبب معاناته من أزمة نفسية.

وكتب وائل عبر حسابه على "فيسبوك": "أنا في أزمة نفسية بقالي سنين وإحساس عندي أوي إني مش هكمل كتير، وتعبت وعايز أرتاح خلاص ووصيتي هكتبها هنا، أنا مش عايز عزاء ومحدش ياخد عزائي تمامًا، وياريت دفنتي لا تُعلن ولا حد يحضرها غير ابني وأخويا فقط ربنا يديهم طولة العمر".

وأضاف: "وعايز أدفن في مدافن أخوات أمي، وأنا متأكد إن كل الناس هتدعيلي بالرحمة ومش طالب أكتر من كده، أنا مسامح كل الناس اللي حصل بيني وبينهم أي مشاكل من أي نوع، إلا خمس أشخاص فقط، وعند الله تجتمع الخصوم، هو الحكم العدل، وأخيرًا ربنا يحسن خاتمتي يارب، أكيد فوق أحلى".

وكانت ياسمين عبد العزيز، أعلنت عن وفاة والدها منذ أسابيع، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "توفي إلى رحمة الله أبويا ..البقاء لله".

ويشارك ياسمين عبدالعزيز بطولة مسلسل "وتقابل حبيب" كل من كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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