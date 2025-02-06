تارا عماد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد، جمهورها، ومحبيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور من أحدث ظهور لها.

ونشرت تارا الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت قائلة:"كان هذا ممتعا، كل الحب والتقدير".

تارا عماد يُعرض لها ضمن مسلسلات رمضان 2025، الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بطولة النجم ياسر جلال، ويشاركه البطولة عدد كبير من الفنانين، بينهم: ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

وطُرح لـ تارا مؤخرًا فيلم "لأول مرة" في دور العرض السينمائي، بطولة عمر الشناوي، نبيل عيسى، رانيا منصور، تأليف محمد عبدالقادر، إخراج جون إكرام.

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