وسط الطبيعة.. أحدث ظهور لـ أسماء أبو اليزيد ورانيا يوسف تعلق

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور لها، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ونشرت أسماء الصورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور، وجاءت بعضها كالتالي: “جميلة"، "تجنني بجد"، "نبذة عن جمال البشرة القمحاوية"، "تتحطي في ديزني"، "قمر"، "ورد وفل".

كما تفاعلت الفنانة رانيا يوسف مع المنشور وحرصت على التعليق.

وتشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد في دراما رمضان 2025، بمسلسل "النص"، بطولة كلًا من أحمد أمين، ، صدقي صخر، حمزة العيلي، سامية طرابلسي، دنيا سامي، سمرعلام، دعاء حكم".

يذكر أن أسماء أبو اليزيد، شاركت في مسلسل "صلة رحم" وعُرض برمضان 2024، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار، يسرا اللوزي، نبيل نور الدين، عابد عناني، صفاء جلال، هبة عبدالغني، عمرو القاضي.

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