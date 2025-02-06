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بسبب فيديو عيد ميلادها.. زينة تتصدر تريند جوجل

10:55 ص الخميس 06 فبراير 2025

الفنانة زينة

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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة زينة محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد احتفالها بعيد ميلادها برفقة ياسمين رضا، وصديقتها خبيرة التجميل نورهان عمر.

ونشرت ياسمين رضا مقطع فيديو من أجواء الاحتفال عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد زنون."

يذكر أن زينة يعرض لها حاليا فيلم "الدشاش"، الذي شاركت بطولته مع محمد سعد، وخالد الصاوي ، وباسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، وغيرهم من النجوم، إخراج سامح عبد العزيز، وحقق نجاحا كبيرا في دور العرض.

وايضًا تشارك زينة في مسلسل "العتاولة 2 ، المقرر عرضه ضمن دراما رمضان 2025، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده ونسرين آمين، باسم سمرة، صلاح عبد الله، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، وإخراج أحمد خالد موسى.

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زينة عيد ميلاد زينة تريند جوجل
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