رضوى الشربيني تهنئ أحمد سعد على حفل إطلاق ألبومه الغنائي "حبيبنا".. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

وجهت الإعلامية رضوى الشربيني التهنئة للمطرب أحمد سعد، بمناسبة إطلاق ألبومه الغنائي الجديد "حبيبنا".

ونشرت رضوى، مقطع فيديو من حفل الإعلان عن الألبوم الغنائي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ووجهت رسالة لـ احمد سعد وزوجته علياء بسيوني: "مبروك يا حبايب قلبي".

أقيم أمس الأربعاء، حفل المطرب أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "حبيبنا"، بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر.

شهد الحفل حضور أبطال وصناع العمل الغنائي، أبرزهم، الملحن نادر حمدي، المطرب هيثم نبيل، المطرب محمد الشرنوبي، المطربة ساندي، الفنان محمد محمود عبدالعزيز، المطرب محمد عطية، الملحن عزيز الشافعي، المطرب تامر عاشور، مطرب الراب ويجز، علياء بسيوني زوجة أحمد سعد، شقيقه العالم سامح سعد، ونجم منتخب مصر محمد زيدان، وغيرهم.

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تعاون أحمد سعد في أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم مع الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

الألبوم ضم أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و"لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

وأغنية "بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

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