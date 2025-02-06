إيمي سمير غانم من كواليس مسلسلها الجديد ونسرين طافش كاجوال .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحمة أحمد

شاركت الفنانة رحمة أحمد متابعيها، أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعيها، صورة جديدة لها، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وحازت على إعجاب الجمهور.

ريم البارودي

هنأت الفنانة ريم البارودي الفنانة زينة بمناسبة عيد ميلادها ونشرت صورة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة، وكتبت: "عيد ميلاد سعيد يا زوزو".

ريهام حجاج

ظهرت الفنانة ريهام حجاج مع زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وشارك "حلاوة" الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

إيمي سمير غانم

ظهرت الفنانة إيمي سمير غانم من كواليس مسلسل "عقبال عندكم"، المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها، صور جديدة لها، ونشرتها عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباحكم خير وبركة".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها توب باللون الأبيض وبنطلون جينز، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

مريم الخشت

شاركت الفنانة مريم الخشت متابعيها، صورة جديدة لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بدون مكياج.

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي بإطلالة كاجوال، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

كارول سماحة

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص، القصيرة وظهرت جريئة.