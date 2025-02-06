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ريم البارودي: "مابحبش أشوف راجل قاعد جنبي لابس حلق"

01:00 ص الخميس 06 فبراير 2025
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    ريم البارودي ضيفه واحد من الناس
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    ريم البارودي مع الإعلامي عمرو الليثي
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كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة ريم البارودي ضيفة ببرنامج "واحد من الناس، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، الإثنين المقبل، على شاشة قناة "الحياة".

وتكشف ريم البارودي تفاصيل وفاة والدها، وصدمتها أن الوسط الفني، وعلاقة الصداقة القوية التي تجمعها بالفنانة زينة، وتتحدث عن حقيقة تقديم أحمد سعد واجب العزاء في وفاة والدها، وترد على سؤال "هل تصالحت مع سمية الخشاب أم لا؟".

وقالت ريم، خلال برومو حلقتها في "واحد من الناس": "أنا عن نفسي ما أحبش أشوف راجل قاعد جنبي لابس حلق وأنا لابسة حلق".

يعرض برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء الإثنين المقبل على شاشة الحياة.

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الفنانة ريم البارودي الإعلامي عمرو الليثي ريم البارودي ببرنامج واحد من الناس ريم البارودي مع عمرو الليثي
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