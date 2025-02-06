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مي عمر تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها

12:17 ص الخميس 06 فبراير 2025
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    مي عمر
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    مي عمر بفستان انيق
  • عرض 4 صورة
    مي عمر تخطف الانظار
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار، في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ونشرت مي مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان طويل، وعلقت: "وصول حديقة لا فيفييه".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الملكة المصرية"، "إيه كمية الحلاوة دي"، "أجمل ست في العالم"، "يابخت محمد سامي"، "ما شاء الله عليكي"، "ما أجملك".

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A post shared by Mai Omar (@maiomar_)

وتجسد الفنانة مي عمر في مسلسل "إش إش" المقرر عرضه في رمضان 2025، شخصية الراقصة "إش إش".

ويشاركها بطولة المسلسل ماجد المصري، وإدوارد، وهالة صدقي، وإنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وشيماء سيف، وآخرين، وإخراج محمد سامي.

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